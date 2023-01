Czy można jeść fusy z kawy? Sprawdź, zanim je wyrzucisz. Poznaj właściwości ziaren kawy. Dla kogo są bezpieczne, a kto powinien ich unikać?

Przeciwwskazania do jedzenia fusów z kawy

Po co jeść fusy z kawy? Wykorzystaj właściwości ziaren kawy

Czy można jeść fusy z kawy?

Fusy z kawy są zwykle uważane za odpady i wyrzucane. Niesłusznie, ponieważ mają one wiele korzystnych właściwości i zastosowań np. jako peeling do twarzy i ciała, nawóz do roślin czy środek czyszczący. Ziarna kawy można również bezpiecznie jeść. Kawa zawiera cenne antyoksydanty, które zwalczają wolne rodniki oraz kofeinę wpływającą na poprawę koncentracji i zwiększenie energii. Czy tak samo działają fusy z kawy?