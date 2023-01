Rowerem do 18 km od Brzeszcz. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 28 - 29 stycznia?

Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy.

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 18 km od Brzeszcz, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Traska prowadzona tak aby zobaczyć jak najwięcej kościołów drewnianych w okolicy. Przy okazji napotkamy murowane ale również urodziwe :-). Zobaczymy wiele krzyży z piaskowca - niektóre już stoją ponad 200 lat i mają się dobrze. Traska prowadzi przez drogi o niskim natężeniu ruchu samochodowego, krótki odcinek to żółty szlak pieszy ale odradzam przejazd przez pola :-) - można zdecydowanie prościej. Jest to pętla więc startu można dokonać w każdym miejscu. Mój sprawdzony koniec i początek to parking MOSIR. Nawiguj

Dzisiejsza trasa przebiega po niebieskim szlaku rowerowym, biegnącym wokół Bielska-Białej. Trasa jest niezwykle ciekawa i urozmaicona, jednakże duża suma podjazdów, które musimy pokonać, kwalifikuje ją do trudnych. Sama pętla ma 52 km długości. Punkt początkowy obrałem w Mazańcowicach i dalej pojechałem w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara przez Wapienicę, Kamienicę, Mikuszowice Śląskie i Krakowskie, Straconkę, Kozy, Dolną Wieś, Hałcnów, Komorowice Krakowskie i Śląskie. Prawie cały dystans pokonujemy komfortowo drogami asfaltowymi i ścieżkami rowerowymi. Jedynie podczas dojazdu do pętli natrafiłem na kilkusetmetrowy odcinek zniszczonej ścieżki leśnej, ale zmrożony grunt umożliwił pokonanie tej przeszkody. Dodatkowo można zmodyfikować trasę i podjechać do paru ciekawych miejsc, które znajdują się nieopodal: zapora w Wapienicy, dolna stacja kolejki na Szyndzielnię, Błonia, czy też piękny Park Pałacowy w Kozach.

Nawiguj