Rowerem do 18 km od Brzeszcz. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 4 - 5 marca?

Rozważasz trasę rowerową w okolicy Brzeszcz? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 5 ciekawych tras. Są różne pod względem trudności czy długości, dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 18 km od Brzeszcz. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe niedaleko Brzeszcz warto wybrać w weekend.

Ścieżki rowerowe w okolicy Brzeszcz We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 18 km od Brzeszcz, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Nim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Do starej cegielni w Bestwinie Stopień trudności: 1.0

Dystans: 16,69 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 36 m

Suma podjazdów: 366 m

Suma zjazdów: 399 m Lemur36 poleca trasę rowerzystom z Brzeszcz Kapryśna pogoda, jak to na kwiecień przystało, pokrzyżowała mi plany wycieczki, ale i tak udało się klucząc pomiędzy burzowymi chmurami, objechać prawie suchym kołem :) Celem wycieczki była cegielnia parowa w Bestwinie. Działalność rozpoczęła w 1908 r. zaś ostatni wypał cegły dokonał się 26 lipca 2007 roku, gdyż cegielnię doświadczył pożar. Koszty wznowienia produkcji były ogromne, dlatego przedsiębiorstwo skupiło się na innej formie działalności. W okolicy cegielni spotyka się liczne pozostałości wyrobisk, zamienione na stawy.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Żory i okolice. Stopień trudności: 2.0

Dystans: 87,02 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 49 min.

Przewyższenia: 60 m

Suma podjazdów: 1 398 m

Suma zjazdów: 1 395 m Trasę dla rowerzystów z Brzeszcz poleca Lemur36 Ponownie wybrałem się do Żor i otaczających lasów, aby odkryć nowe ścieżki i atrakcyjne miejsca. I tym razem się nie zawiodłem. Jazda wśród drzew i pomiędzy stawami, którym uroków dodaje różnorodność ptactwa i roślinności, jest bardzo przyjemna i relaksująca. Na trasie można natknąć się na takie perełki jak: domek na wodzie, czy źródełko z krystalicznie czystą wodą.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Wałem wzdłuż Jeziora Goczałkowickiego. Stopień trudności: 2.0

Dystans: 55,46 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 51 min.

Przewyższenia: 48 m

Suma podjazdów: 823 m

Suma zjazdów: 818 m Trasę dla rowerzystów z Brzeszcz poleca Lemur36

Wiosna to najlepsza pora roku na przejażdżkę wałami. Trawa jeszcze nie urosła, dzięki czemu nie musimy przedzierać się przez chaszcze. Mimo to, jazda jest mało komfortowa, ze względu na bardzo zniszczoną nawierzchnię (dołki, kretowiny itp. przeszkody). Dobry rower górski bardzo pomoże w pokonaniu tego 9 km odcinka.

Aby dostać się do wałów jedziemy do Zarzecza przez Zabrzeg i Czarnolesie. Na trasie pojawia się przeszkoda w postaci braku przejazdu przez tory kolejowe. Proponuję nadłożyć trochę dystansu i objechać newralgiczne miejsce. Co prawda widoczność w obie strony jest bardzo dobra..., ale zakaz to zakaz!

Wał ciągnie się wzdłuż zatopionej wsi Zarzecze i doprowadzi nas do rz. Wisły w Strumieniu, gdzie osiągamy półmetek wycieczki.

W drodze powrotnej, aby nie jechać drogą wojewódzką o znacznym natężeniu ruchu, pojechałem trochę znakowanymi szlakami, a trochę polnymi drogami i miedzami, których pokonanie nie jest trudne pod warunkiem, że jest sucho! :)

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Brzeszczach

🚲 Trasa rowerowa: Okolice Czechowic-Dziedzic: z dołu do góry, z góry na dół Stopień trudności: 2.0

Dystans: 42,93 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 25 min.

Przewyższenia: 105 m

Suma podjazdów: 1 027 m

Suma zjazdów: 1 061 m Lemur36 poleca trasę rowerzystom z Brzeszcz

Trasa atrakcyjna widokowo, obfitująca w krótkie podjazdy i zjazdy, a i dla miłośników szybkiej jazdy też znajdą się proste płaskie odcinki, na których możemy poczuć wiatr we włosach ;) Startujemy w Czechowicach-Dz. i kierujemy się na Kaniów, dalej przez Bestwinę dojeżdżamy do Komorowic. Tutaj robimy "nawrotkę" i czerwoną trasą rowerową pomykamy w kierunku Czechowic. Ulicą Ligocką przejeżdżamy przez krajową 1 i ponownie obieramy kierunek południowy. W Ligocie znów "nawrotka" i pędzimy do Zabrzega. Stąd już tylko kawałek do końca wycieczki.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Przez Przegibek do elektrowni w Porąbce. Stopień trudności: 2.0

Dystans: 65,9 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 7 min.

Przewyższenia: 431 m

Suma podjazdów: 1 295 m

Suma zjazdów: 1 287 m Lemur36 poleca trasę mieszkańcom Brzeszcz

Dzisiejsza trasa prowadzi do Porąbki, gdzie znajduje się elektrownia wodna zbudowana w latach 1951–1954, spiętrzająca wody rzeki Soły. Wyruszamy z Czechowic-Dz. i jedziemy przez Komorowice, Bielsko-Białą, Straconkę. Tutaj zaczyna się najciekawszy etap podróży :) Musimy pokonać 6 km. podjazd pod górę. Nie ma tu jakiegoś ekstremalnego nachylenia, ale wdrapanie się na szczyt Przegibka, kosztuje nas trochę wysiłku! Po krótkim odpoczynku ruszamy dalej i możemy delektować się szybkim zjazdem po nowo wyremontowanej nawierzchni drogi. Ani się obejrzymy i już jesteśmy w Międzybrodziu-Bialskim, skąd do celu już tylko kawałek drogi. Po chwili odpoczynku, zrobieniu kilku fotek ruszamy w drogę powrotną. Tym razem jedziemy przez Kobiernice, Kęty, Janowice, Bestwinę i Kaniów. Droga powrotna nie nastręcza trudności, mamy z górki, w większości poruszamy się drogami asfaltowymi a nam dodatkowo jeszcze udało się jechać z wiatrem.

Nawiguj

