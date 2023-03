Ścieżki rowerowe do 18 km od Brzeszcz. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 11 - 12 marca?

Rozważasz trasę rowerową w okolicy Brzeszcz? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych tras. Są różne pod względem trudności czy dystansu, dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 18 km od Brzeszcz. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w pobliżu Brzeszcz warto wybrać w weekend.

Rowerem z Brzeszcz We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 18 km od Brzeszcz, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Niedaleko od Zazdrości do Zawiści Stopień trudności: 2.0

Dystans: 91,7 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 55 m

Suma podjazdów: 1 149 m

Suma zjazdów: 1 142 m Trasę rowerową mieszkańcom Brzeszcz poleca Lemur36 Groźnie brzmiąca nazwa trasy wzięła się od nazwy dwóch miejscowości, jakie napotkałem pokonując dzisiejszy etap. Zapuściłem się w okolice Żor i Łazisk Górnych, jadąc głównie oznakowanymi szlakami rowerowymi. Są tu piękne tereny leśne, które możemy przemierzać znakomicie przygotowanymi ścieżkami rowerowymi, na których nie brakuje wydzielonych miejsc do odpoczynku.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Zbójnicką Aleją po Węgierskiej Górce. Stopień trudności: 3.0

Dystans: 100,56 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 4 min.

Przewyższenia: 330 m

Suma podjazdów: 1 142 m

Suma zjazdów: 1 216 m Lemur36 poleca trasę rowerzystom z Brzeszcz

Węgierska Górka to miejscowość turystyczna, w urokliwym zakątku Żywiecczyzny, nad rzeką Sołą, będąca świetną bazą wypadową w Beskid Śląski oraz Beskid Żywiecki.

Węgierska Górka była ważnym punktem oporu podczas kampanii wrześniowej 1939 roku. Współcześnie można zwiedzić tutaj polskie fortyfikacje z tego okresu.

Do atrakcji możemy zaliczyć liczne forty obronne, bulwary nad Sołą, czy Aleję Zbójników (znajduje się tu 6 rzeźb wysokości około 5 m przedstawiających popularne postaci z dziejów zbójnictwa Żywiecczyzny).

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Po Lasach Murckowskich. Stopień trudności: 2.0

Dystans: 89,81 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 89 m

Suma podjazdów: 1 470 m

Suma zjazdów: 1 460 m Trasę rowerową mieszkańcom Brzeszcz poleca Lemur36 Dzisiaj obrałem kierunek północny, a punktem docelowym były Lasy Murckowskie. Trasa wiedzie w większości ścieżkami leśnymi, za wyjątkiem Tychów, gdzie pokręciłem trochę po miejskich ulicach.

W drodze powrotnej zahaczyłem o piękne Lędziny i dalej przez Bieruń i Lasy Pszczyńskie wróciłem do Czechowic-Dziedzic.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Kozy i okolice. Stopień trudności: 3.0

Dystans: 53,42 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 317 m

Suma podjazdów: 601 m

Suma zjazdów: 609 m Lemur36 poleca trasę mieszkańcom Brzeszcz

Bardzo przyjemna i ciekawa trasa do wsi Kozy, która jest największą pod względem liczby ludności wsią Polski.

Do największych atrakcji należą: neoklasycystyczny pałac Czeczów, pochodzący z XVIII wieku, ponad 200-letni platan znajdujący się w parku pałacowym, kościół z początku XX wieku i nieczynny kamieniołom powstały w 1910 roku.

Trasę oznaczyłem jako trudną ze względu na bardzo wyczerpujący podjazd do kamieniołomu. Do samej wsi jedzie się łatwo i przyjemnie.

Polecam!

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Na zieloną łączkę... Stopień trudności: 1.0

Dystans: 42,16 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 32 min.

Przewyższenia: 143 m

Suma podjazdów: 807 m

Suma zjazdów: 800 m Trasę rowerową mieszkańcom Brzeszcz poleca Lemur36

Dzisiejsza trasa to wypad do Jasienicy na łono natury. Celem wycieczki była polana na Łukoszowej Kępie. Położona jest na wzniesieniu, na wysokości 380m, dlatego jest doskonałym punktem widokowym skąd przy pięknej pogodzie możemy podziwiać wspaniałe panoramy.

Nawiguj

