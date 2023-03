Ścieżki rowerowe do 18 km od Brzeszcz. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 18 - 19 marca?

Rozważasz wyprawę rowerową w pobliżu Brzeszcz? Proponujemy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych propozycji. Mają różne stopnie trudności czy dystansu, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 18 km od Brzeszcz. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe niedaleko Brzeszcz proponujemy na weekend.

Ścieżki rowerowe z Brzeszcz We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 18 km od Brzeszcz, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Wycieczka przyrodniczo-rekreacyjna. Stopień trudności: 1.0

Dystans: 35,26 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 18 min.

Przewyższenia: 96 m

Suma podjazdów: 575 m

Suma zjazdów: 599 m Rowerzystom z Brzeszcz trasę poleca Lemur36 Trasa przebiega przez pola, lasy, między stawami i jeziorami a także miejskimi ulicami. Każdy znajdzie coś dla siebie i na pewno nie będzie się nudzić ;) Nad zaporą goczałkowicką panowały dzisiaj wyśmienite warunki. Lekki wiatr i szum wody powodował, że gdy zamknęło się oczy można było wyobrazić sobie, że jest się nad naszym pięknym i ciepłym morzem ;)

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Po pszczyńskich i kobiórskich lasach jesienną porą. Stopień trudności: 1.0

Dystans: 52,25 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 58 min.

Przewyższenia: 51 m

Suma podjazdów: 1 032 m

Suma zjazdów: 1 026 m Lemur36 poleca trasę mieszkańcom Brzeszcz

Kolejna wycieczka mająca na celu podziwianie i delektowanie się pięknem przyrody w jesienne dni. Tradycyjnie wyruszamy z Czechowic-Dziedzic i najkrótszą drogą, przez Goczałkowice-Zdrój dojeżdżamy do Pszczyny. Stąd dalej przez lasy pszczyńskie podróżować będziemy czerwonym szlakiem rowerowym. Po drodze napotkamy mnóstwo różnorodnych drzew i roślin, które przybrane w jesienne barwy tworzą niesamowite widoki. Ze względu na pogorszenie się pogody, w Kobiórze nieopodal Jez. Paprocańskiego osiągam półmetek trasy. Wracając jadę krótki odcinek "Plesówką", ale ze względu na błoto, mocno zniszczoną nawierzchnię i coraz mocniej padający deszcz, decyduję się ominąć "Plesówkę" i pojechać przez Studzienice i Ćwiklice. Pomimo trochę niesprzyjającej pogody wycieczkę zaliczam do udanych, a piękno przyrody możecie zobaczyć na dołączonych fotkach. Nic jednak nie zastąpi zobaczenia tego na żywo, więc na siodło i w drogę!

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Rudzica, Roztropice, Wieszczęta. Stopień trudności: 2.0

Dystans: 45,15 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 16 min.

Przewyższenia: 113 m

Suma podjazdów: 804 m

Suma zjazdów: 805 m Rowerzystom z Brzeszcz trasę poleca Lemur36 Pogoda trochę zmienna, ale jak to w marcu jak w garncu, bliżej już wiośnie niż zimie. Nie wiem jak wasze rowery, ale mój przybrał kilka kilogramów ;) Dlatego dzisiejsza trasa jest idealna na budowanie kondycji po zimowym leniuchowaniu. Z Czechowic przez Burzej i Bronów dotarliśmy do Rudzicy, gdzie zaczyna się bardziej wymagający odcinek trasy. Jadąc przez piękne i malownicze okolice Roztropic, Pierścca, Kowali i Wieszcząt, napotkamy na liczne górki i pagórki, które podniosą nam tętno i rozgrzeją nasze ciała :) Powrót przez Rudzice, Międzyrzecze Dolne, Ligotę to już czysta przyjemność.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Brzeszczach

🚲 Trasa rowerowa: Przed zachodem słońca... Stopień trudności: 2.0

Dystans: 33,19 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 92 m

Suma podjazdów: 676 m

Suma zjazdów: 674 m Trasę rowerową mieszkańcom Brzeszcz poleca Lemur36

Mała pętla późnym popołudniem z Czechowic-Dz. przez Podraj, Ligotę, Międzyrzecze Dolne i Mazańcowice. Trasa jest bardzo urozmaicona, przebiega spokojnymi ścieżkami i drogami wzdłuż pól, stawów, lasów, trochę pod górkę, a trochę w dół :)

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Wałem wzdłuż Jeziora Goczałkowickiego. Stopień trudności: 2.0

Dystans: 55,46 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 51 min.

Przewyższenia: 48 m

Suma podjazdów: 823 m

Suma zjazdów: 818 m Trasę rowerową mieszkańcom Brzeszcz poleca Lemur36 Wiosna to najlepsza pora roku na przejażdżkę wałami. Trawa jeszcze nie urosła, dzięki czemu nie musimy przedzierać się przez chaszcze. Mimo to, jazda jest mało komfortowa, ze względu na bardzo zniszczoną nawierzchnię (dołki, kretowiny itp. przeszkody). Dobry rower górski bardzo pomoże w pokonaniu tego 9 km odcinka.

Aby dostać się do wałów jedziemy do Zarzecza przez Zabrzeg i Czarnolesie. Na trasie pojawia się przeszkoda w postaci braku przejazdu przez tory kolejowe. Proponuję nadłożyć trochę dystansu i objechać newralgiczne miejsce. Co prawda widoczność w obie strony jest bardzo dobra..., ale zakaz to zakaz!

Wał ciągnie się wzdłuż zatopionej wsi Zarzecze i doprowadzi nas do rz. Wisły w Strumieniu, gdzie osiągamy półmetek wycieczki.

W drodze powrotnej, aby nie jechać drogą wojewódzką o znacznym natężeniu ruchu, pojechałem trochę znakowanymi szlakami, a trochę polnymi drogami i miedzami, których pokonanie nie jest trudne pod warunkiem, że jest sucho! :)

Nawiguj

Pora na serwis roweru? Serwisy rowerowe w Brzeszczach. Gdzie naprawić rower?

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Jak dbać o rower? Utrzymywanie roweru w odpowiednim stanie technicznym to klucz do sukcesu. Co najmniej raz w roku rób przegląd swojego jednośladu. Idealnie jest robić to dwukrotnie - przed oraz po sezonie. W Internecie znajdziesz wiele poradników na ten temat, jak robić to poprawnie. Możesz również oddać swój sprzęt to serwisu rowerowego. Sprawność roweru przełoży się na komfort i bezpieczeństwo podczas jazdy. Jeśli regularnie będziesz go serwisować na pewno dłużej Ci posłuży.

Akcesoria rowerowe - co warto mieć? Akcesoria rowerowe możemy podzielić na te niezbędne oraz dodatkowe. Wymagane jest: oświetlenie, które nie zawsze jest na wyposażeniu, gdy kupujemy rower

a także dzwonek. Tak jak w przypadku lamp, najczęściej trzeba go dokupić. Lampka z przodu powinna być biała, a z tyłu czerwona. Przy wybieraniu dzwonka zwróć uwagę na dźwięk, jaki wydaje. Z dodatkowego wyposażenia warto wybrać: błotniki - szczególnie istotne są, gdy nie zraża Cię brzydka pogoda do jazdy

odblaski na koła, bagażnik oraz siodełko - dla zwiększenia widoczności

stopka lub inaczej nóżka - by móc zaparkować rower

zapięcie do roweru - by móc go bezpiecznie spuścić z oczu

saszetka na rower - często z przeźroczystym przodem i specjalną kieszonką na telefon, by móc widzieć ekran podczas jazdy

uchwyt na bidon oraz bidon

koszyk na rower - jeśli chcesz nim jeździć na zakupy

fotelik dla dziecka - dla rodziców

pompka

stojak rowerowy - jeśli będziesz samodzielnie serwisować rower

akcesoria i narzędzia do serwisowania roweru

Omówiliśmy przydatne akcesoria rowerowe, to teraz czas na strój na rower. Oczywiście wygodne, sportowe buty oraz strój to podstawa. Ciekawą alternatywą są specjalnie spodenki, majtki lub legginsy na rower, które zapobiegają obtarciom i bólom. Przydatne będą również rękawiczki na rower, czapka z daszkiem lub zwykła oraz okulary - niekoniecznie przeciwsłoneczne. Okulary rowerowe są specjalnie dopasowane do twarzy, by nie odstawały. Znajdziesz takie przeciwsłoneczne oraz z przeźroczystymi szkiełkami, które chronią oczy przed owadami i wysuszaniem oczu.

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!