Trasy rowerowe do 18 km od Brzeszcz. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 25 - 26 marca?

Rozglądasz się za pomysłem na wyprawę rowerową w okolicy Brzeszcz? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych propozycji tras. Mają różne stopnie trudności czy dystansu, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 18 km od Brzeszcz. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe niedaleko Brzeszcz proponujemy na weekend.

Rowerem w okolicy Brzeszcz We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 18 km od Brzeszcz, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody. 🚲 Trasa rowerowa: Wzdłuż lasu i pomiędzy złocistym rzepakiem. Stopień trudności: 1.0

Dystans: 50,36 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 29 min.

Przewyższenia: 43 m

Suma podjazdów: 916 m

Suma zjazdów: 895 m Lemur36 poleca trasę mieszkańcom Brzeszcz Dzisiejsza trasa przebiega przez Pszczynę, Piasek, Czarków, Radostowice, Brzeźce, Porębę i Goczałkowice-Zdrój. Jedziemy bocznymi drogami i ścieżkami, wzdłuż lasów i pomiędzy polami. Na niektórych odcinkach przydałby się rower górski, który lepiej radzi sobie w terenie, ale na trekingowym też damy radę :) Niedogodności w podróży zrekompensują nam przepiękne widoki, w których dominuje złocisty kolor rzepaku. W pokonaniu 50 kilometrowego dystansu, pomogą nam miejsca postoju, gdzie możemy odpocząć i posilić się. Atrakcyjnym miejscem przy trasie jest zbiornik Łąka, przy którym znajduje się zapora wodna i Ośrodek Sportów Wodnych MORiS.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Mała rundka w poszukiwaniu nowych dróg i ścieżek. Stopień trudności: 1.0

Dystans: 41,83 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 31 min.

Przewyższenia: 50 m

Suma podjazdów: 768 m

Suma zjazdów: 761 m Rowerzystom z Brzeszcz trasę poleca Lemur36 Dzisiejsza trasa przebiega drogami po wsiach, które rzadko odwiedzam rowerem, a mianowicie Rudołowicach, Ćwiklicach, Studzienicach, Piasku i Czarkowie. W drodze powrotnej odwiedziłem jeszcze Pszczynę (jedno z ulubionych moich miast w okolicy), gdzie zawsze możemy zobaczyć coś ciekawego i interesującego. Wyszła z tego całkiem fajna pętelka, łatwa i przyjemna w pokonaniu w sam raz na popołudniowy spacerek.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Rudzica, Roztropice, Wieszczęta. Stopień trudności: 2.0

Dystans: 45,15 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 16 min.

Przewyższenia: 113 m

Suma podjazdów: 804 m

Suma zjazdów: 805 m Lemur36 poleca trasę mieszkańcom Brzeszcz

Pogoda trochę zmienna, ale jak to w marcu jak w garncu, bliżej już wiośnie niż zimie. Nie wiem jak wasze rowery, ale mój przybrał kilka kilogramów ;) Dlatego dzisiejsza trasa jest idealna na budowanie kondycji po zimowym leniuchowaniu. Z Czechowic przez Burzej i Bronów dotarliśmy do Rudzicy, gdzie zaczyna się bardziej wymagający odcinek trasy. Jadąc przez piękne i malownicze okolice Roztropic, Pierścca, Kowali i Wieszcząt, napotkamy na liczne górki i pagórki, które podniosą nam tętno i rozgrzeją nasze ciała :) Powrót przez Rudzice, Międzyrzecze Dolne, Ligotę to już czysta przyjemność.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Brzeszczach

🚲 Trasa rowerowa: Zapora Goczałkowicka i dalej w koło jazda. Stopień trudności: 1.0

Dystans: 55,97 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 56 min.

Przewyższenia: 48 m

Suma podjazdów: 322 m

Suma zjazdów: 339 m Lemur36 poleca trasę mieszkańcom Brzeszcz

Wokół jeziora Goczałkowickiego, to chyba najpopularniejsza trasa w moim regionie. Nadaje się zarówno dla amatorów dwóch kółek jak i bardziej zaawansowanych cyklistów jeżdżących bardziej wyczynowo.

Ja dzisiaj potraktowałem ją trochę turystycznie, a trochę treningowo :)

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Do starej cegielni w Bestwinie Stopień trudności: 1.0

Dystans: 16,69 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 36 m

Suma podjazdów: 366 m

Suma zjazdów: 399 m Trasę rowerową mieszkańcom Brzeszcz poleca Lemur36 Kapryśna pogoda, jak to na kwiecień przystało, pokrzyżowała mi plany wycieczki, ale i tak udało się klucząc pomiędzy burzowymi chmurami, objechać prawie suchym kołem :) Celem wycieczki była cegielnia parowa w Bestwinie. Działalność rozpoczęła w 1908 r. zaś ostatni wypał cegły dokonał się 26 lipca 2007 roku, gdyż cegielnię doświadczył pożar. Koszty wznowienia produkcji były ogromne, dlatego przedsiębiorstwo skupiło się na innej formie działalności. W okolicy cegielni spotyka się liczne pozostałości wyrobisk, zamienione na stawy.

Nawiguj

Pora na serwis roweru? Serwisy rowerowe w Brzeszczach. Gdzie naprawić rower?

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Zadbaj o stan techniczny roweru Utrzymywanie roweru w odpowiednim stanie technicznym to klucz do sukcesu. Co najmniej raz w roku rób przegląd swojego jednośladu. Idealnie jest robić to dwukrotnie - przed oraz po sezonie. W Internecie znajdziesz wiele poradników na ten temat, jak robić to poprawnie. Możesz również oddać swój sprzęt to serwisu rowerowego. Sprawność roweru przełoży się na komfort i bezpieczeństwo podczas jazdy. Jeśli regularnie będziesz go serwisować na pewno dłużej Ci posłuży.

Akcesoria do roweru Akcesoria rowerowe możemy podzielić na te niezbędne oraz dodatkowe. Wymagane jest: oświetlenie, które nie zawsze jest na wyposażeniu, gdy kupujemy rower

a także dzwonek. Tak jak w przypadku lamp, najczęściej trzeba go dokupić. Lampka z przodu powinna być biała, a z tyłu czerwona. Przy wybieraniu dzwonka zwróć uwagę na dźwięk, jaki wydaje. Z dodatkowego wyposażenia warto wybrać: błotniki - szczególnie istotne są, gdy nie zraża Cię brzydka pogoda do jazdy

odblaski na koła, bagażnik oraz siodełko - dla zwiększenia widoczności

stopka lub inaczej nóżka - by móc zaparkować rower

zapięcie do roweru - by móc go bezpiecznie spuścić z oczu

saszetka na rower - często z przeźroczystym przodem i specjalną kieszonką na telefon, by móc widzieć ekran podczas jazdy

uchwyt na bidon oraz bidon

koszyk na rower - jeśli chcesz nim jeździć na zakupy

fotelik dla dziecka - dla rodziców

pompka

stojak rowerowy - jeśli będziesz samodzielnie serwisować rower

akcesoria i narzędzia do serwisowania roweru

Omówiliśmy przydatne akcesoria rowerowe, to teraz czas na strój na rower. Oczywiście wygodne, sportowe buty oraz strój to podstawa. Ciekawą alternatywą są specjalnie spodenki, majtki lub legginsy na rower, które zapobiegają obtarciom i bólom. Przydatne będą również rękawiczki na rower, czapka z daszkiem lub zwykła oraz okulary - niekoniecznie przeciwsłoneczne. Okulary rowerowe są specjalnie dopasowane do twarzy, by nie odstawały. Znajdziesz takie przeciwsłoneczne oraz z przeźroczystymi szkiełkami, które chronią oczy przed owadami i wysuszaniem oczu.

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!