Trasy rowerowe do 18 km od Brzeszcz. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 25 - 26 lutego?

Bardzo przyjemna i atrakcyjna trasa do malowniczego Jaworza, niegdyś znanego uzdrowiska. Przebywali i leczyli się tutaj m.in.: Julian Tuwim, Kazimierz Wierzyński, Stanisław Ligoń, Maria Dąbrowska, Mira Zimińska-Sygietyńska, Zofia Kossak-Szczucka, Gustaw Morcinek, Ignacy Daszyński oraz Jan Piłsudski – brat marszałka Józefa. Prawie połowa dystansu do celu przebiega po wałach, wzdłuż rzeki Wapienicy. Po dotarciu na miejsce możemy odpocząć w pięknym parku zdrojowym, lub skorzystać z inhalacji solanką, która słynie z leczniczych właściwości. Warto zadać sobie trochę trudu i udać się na wzgórze Goruszka. Na zalesionym szczycie wznosi się typowy element dawnego, barokowego założenia parkowego: okrągła glorieta z XVIII w., podparta sześcioma kolumnami. Powrót przez Jasienicę, Międzyrzecze i Ligotę. Polecam! Nawiguj

Tym razem zrobiłem małą rundkę po okolicznych wsiach na wschód od Czechowic-Dziedzic. Trasa przebiega malowniczymi bocznymi drogami, ukazując nam przepiękne wiejskie krajobrazy. Dominuje zieleń i żółć, a unoszący się zapach kwitnącego rzepaku potęguje te wspaniałe doznania. Jedziemy przez Bestwinę, Janowice, Starą Wieś, Hecznarowice do Wilamowic. Ten odcinek dostarcza największych doznań estetycznych, aczkolwiek nie należy do najłatwiejszych ze względu na pokonywane przewyższenia. Powrót już zdecydowanie spokojniejszy przez Dankowice, Beswinkę i Kaniów. Nawiguj

Szukając miejsc, w których odnajdziemy piękno i uroki jesieni, wcale nie musimy jechać daleko. Doskonale nadają się do tego trasy biegnące pomiędzy stawami, jeziorkami, wzdłuż rzek, których w naszym regionie nie brakuje. Pojechałem przez Burzej , Podraj, Bronów, Landek, dalej jechałem, jechałem... aż do Gołysza dojechałem. Ani się obejrzałem a już 25 km trasy pokonałem :). Powrót przez Pierściec, Iłownicę, Landek, Bronów i Ligotę. Nawiguj

