Wycieczki rowerowe do 18 km od Brzeszcz. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 18 - 19 marca?

Szukasz pomysłu na wycieczkę rowerową w pobliżu Brzeszcz? Proponujemy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych propozycji tras. Mają różne stopnie trudności czy długości, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 18 km od Brzeszcz. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w pobliżu Brzeszcz przygotowaliśmy na weekend.

Wycieczki rowerowe z Brzeszcz We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 18 km od Brzeszcz, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Wzgórze Trzy Lipki. Stopień trudności: 1.0

Dystans: 31,91 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 15 min.

Przewyższenia: 144 m

Suma podjazdów: 675 m

Suma zjazdów: 669 m Rowerzystom z Brzeszcz trasę poleca Lemur36 Łatwa i przyjemna trasa w sam raz na rodzinny wypad poza miasto. Z Czechowic- Dz. do Mazańcowic jedziemy wzdłuż rz. Wapienicy. Stąd pozostaje nam przejechać nad drogą ekspresową i pokonać podjazd (nie długi aczkolwiek dość stromy), na wzgórze Trzy Lipki. Po osiągnięciu celu możemy odpocząć na ławeczkach, delektując się rozległymi panoramami lub aktywnie spędzić czas w siłowni na wolnym powietrzu.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Równica - to nie znaczy, że pojedziemy po równym :) Stopień trudności: 3.0

Dystans: 92,02 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 51 min.

Przewyższenia: 604 m

Suma podjazdów: 1 461 m

Suma zjazdów: 1 464 m Trasę rowerową mieszkańcom Brzeszcz poleca Lemur36

Równica (883 m n.p.m.) to bardzo popularny szczyt górski w Beskidzie Śląskim, położony pomiędzy dolinami Wisły i Brennicy, ponad Ustroniem. Popularność Równicy wynika głównie z tego, że niemal na sam szczyt prowadzi droga asfaltowa, dzięki czemu jest to szczyt dla wszystkich, nie tylko wprawionych turystów, ale i starszych i tych z małymi dziećmi. Na turystów czeka tu wiele atrakcji: Koliba Pod Czarcim Kopytem - urokliwa karczma, imponujący Park Linowy na Równicy, z torem o długości ponad 400m, jeszcze dalej strzelnica dla dzieci, Izba u Harnasia i Schronisko PTTK. Nieco z boku Karczma z Extreme Park, który oferuje tor saneczkowy, tor pontonowy, a nawet karuzele. Spod szczytu rozciąga się rozległa panorama Beskidu Śląskiego ze szczytami: Czantorii Wielkiej, Małej, Skrzycznego, Soszowa, Baraniej Góry, Malinowskiej Skały.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Przez Zbójnickie Okno na Przełęcz Zakocierską Stopień trudności: 3.0

Dystans: 118,03 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 3 min.

Przewyższenia: 562 m

Suma podjazdów: 1 877 m

Suma zjazdów: 1 912 m Trasę rowerową mieszkańcom Brzeszcz poleca Lemur36 Jeżdżąc ostatnio po Parku Krajobrazowym Beskidu Małego tak mi się spodobało, że postanowiłem tam wrócić. Tym razem celem wyprawy była przełęcz Zakocierską i znajdujące się nieopodal Zbójnickie Okno, zwane też Diabelskim Oknem. Jest to najciekawszy twór skalny w całym Beskidzie Małym. Skała ma postać baszty skalnej o wysokości 7 m. Stąd już tylko kilkaset metrów do przełęczy Zakocierskiej (779m). Przełęcz znajduje się na skraju lasu i pół uprawnych. Jest na niej niewielki żelazny krzyż. Według niektórych zginął tutaj nieznany żołnierz polski z września 1939 r, według innych dawno temu zamordowano tutaj wędrownego handlarza ubiegającego się o względy miejscowej dziewczyny. Cała trasa prowadzi po drogach asfaltowych, tylko ostatnie 1,5 kilometra przebiega stromą, ale szeroką i mało kamienistą ścieżką. Na rowerze trekingowym dałem radę wyjechać, choć naprawdę nie było łatwo. Na przełęcz Zakocierską jechałem przez Przegibek, wzdłuż jeziora Międzybrodzkiego i Żywieckiego, Oczków, Kocierz Mieszczanicki i Rychwałdzki. Powrót przez Żywiec ,Łodygowice, Wilkowice i Bielsko.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Brzeszczach

🚲 Trasa rowerowa: Szczyrk Stopień trudności: 2.0

Dystans: 75,67 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 317 m

Suma podjazdów: 1 100 m

Suma zjazdów: 1 106 m Trasę rowerową mieszkańcom Brzeszcz poleca Lemur36

Szczyrk to miasto turystyczno-wypoczynkowe, położone w dolinie Żylicy, w Beskidzie Śląskim. Niegdyś znany i ceniony ośrodek narciarski w Polsce. Niestety na dzień dzisiejszy przestarzała infrastruktura i brak inwestycji spowodowały, że pozostał daleko w tyle. Do Szczyrku najłatwiej dojechać przez Bielsko-Białą, Mikuszowice Krakowskie, Wilkowice, Meszną i Buczkowice. W drodze powrotnej przetestowałem ścieżkę rowerową biegnącą ze Szczyrku do Rybarzowic, a dalej przez Łodygowice, Wilkowice, Bielsko-Białą wróciłem do Czechowic-Dz.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Do Woli i z powrotem. Stopień trudności: 1.0

Dystans: 51,3 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 16 min.

Przewyższenia: 45 m

Suma podjazdów: 1 022 m

Suma zjazdów: 985 m Lemur36 poleca trasę mieszkańcom Brzeszcz Łatwa trasa biegnąca pomiędzy stawami i wzdłuż rzeki Wisły. Jedziemy przez Kaniów, Jawiszowice i Brzeszcze. Tu na terenie byłego podobozu Jawischowiz, czas na krótką chwilę zadumy i refleksji. Półmetek osiągamy w miejscowości Wola. W drodze powrotnej jedziemy przez Frydek, Miedźną, Rudołtowice i Goczałkowice-Zdrój.

Nawiguj

Pora na serwis roweru? Serwisy rowerowe w Brzeszczach. Gdzie naprawić rower?

