Wycieczki rowerowe do 18 km od Brzeszcz. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 25 - 26 marca?

Rozważasz wyprawę rowerową w pobliżu Brzeszcz? Proponujemy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych propozycji. Mają różne stopnie trudności czy dystansu, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 18 km od Brzeszcz. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w pobliżu Brzeszcz warto sprawdzić w weekend.

Wycieczki rowerowe w pobliżu Brzeszcz We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 18 km od Brzeszcz, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. 🚲 Trasa rowerowa: Po Parku Krajobrazowym Beskidu Małego Stopień trudności: 3.0

Dystans: 94,67 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 10 min.

Przewyższenia: 510 m

Suma podjazdów: 1 662 m

Suma zjazdów: 1 672 m Lemur36 poleca trasę mieszkańcom Brzeszcz Trasa przebiega po malowniczych Terenach Beskidu Małego. Z Czechowic-Dz. zataczamy pętlę jadąc przez Bielsko-Białą, Przegibek, Międzybrodzie Bialskie i Żywieckie, Tresną, Oczków, Kocierz, Targanice, Czaniec, Kęty, Wilamowice, Dankowice i Kaniów. Po drodze otoczeni jesteśmy pasmami górskimi, które tworzą niesamowite widoki i przepiękne panoramy. Do pokonania mamy dwie przełęcze: Przegibek i Kocierz. O ile Przegibek nie jest jakimś większym wyzwaniem, to Kocierz spowoduje podniesienie tętna do max. wartości :) Dlatego od razu uprzedzam, że trasa jest dla tych co lubią się zmęczyć i wylać litry potu. Zanim dotrzemy do półmetka naszej wyprawy atrakcją na trasie jest jezioro Międzybrodzkie i Żywieckie, z zaporą i elektrownią wodną. Dla tych, którym uda się wdrapać na przełęcz i zabrali ze sobą kartę bankomatową, czeka zasłużony odpoczynek w Hotelu & SPA Kocierz. Do dyspozycji mamy karczmę, basen, kort tenisowy, paintball, park linowy i wiele innych atrakcji. W gratisie zaś, wszyscy otrzymują prawie 10 km zjazd w dół... :D Polecam wszystkim tę trasę i mimo dużego wysiłku, wspaniałe przeżycia gwarantowane!!!

🚲 Trasa rowerowa: Niedaleko od Zazdrości do Zawiści Stopień trudności: 2.0

Dystans: 91,7 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 55 m

Suma podjazdów: 1 149 m

Suma zjazdów: 1 142 m Rowerzystom z Brzeszcz trasę poleca Lemur36 Groźnie brzmiąca nazwa trasy wzięła się od nazwy dwóch miejscowości, jakie napotkałem pokonując dzisiejszy etap. Zapuściłem się w okolice Żor i Łazisk Górnych, jadąc głównie oznakowanymi szlakami rowerowymi. Są tu piękne tereny leśne, które możemy przemierzać znakomicie przygotowanymi ścieżkami rowerowymi, na których nie brakuje wydzielonych miejsc do odpoczynku.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Wałem wzdłuż Jeziora Goczałkowickiego. Stopień trudności: 2.0

Dystans: 55,46 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 51 min.

Przewyższenia: 48 m

Suma podjazdów: 823 m

Suma zjazdów: 818 m Lemur36 poleca trasę rowerzystom z Brzeszcz

Wiosna to najlepsza pora roku na przejażdżkę wałami. Trawa jeszcze nie urosła, dzięki czemu nie musimy przedzierać się przez chaszcze. Mimo to, jazda jest mało komfortowa, ze względu na bardzo zniszczoną nawierzchnię (dołki, kretowiny itp. przeszkody). Dobry rower górski bardzo pomoże w pokonaniu tego 9 km odcinka.

Aby dostać się do wałów jedziemy do Zarzecza przez Zabrzeg i Czarnolesie. Na trasie pojawia się przeszkoda w postaci braku przejazdu przez tory kolejowe. Proponuję nadłożyć trochę dystansu i objechać newralgiczne miejsce. Co prawda widoczność w obie strony jest bardzo dobra..., ale zakaz to zakaz!

Wał ciągnie się wzdłuż zatopionej wsi Zarzecze i doprowadzi nas do rz. Wisły w Strumieniu, gdzie osiągamy półmetek wycieczki.

W drodze powrotnej, aby nie jechać drogą wojewódzką o znacznym natężeniu ruchu, pojechałem trochę znakowanymi szlakami, a trochę polnymi drogami i miedzami, których pokonanie nie jest trudne pod warunkiem, że jest sucho! :)

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Brzeszczach

🚲 Trasa rowerowa: Rowerem na Babią Górę Stopień trudności: 3.0

Dystans: 48,98 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 50 min.

Przewyższenia: 144 m

Suma podjazdów: 941 m

Suma zjazdów: 938 m Trasę rowerową mieszkańcom Brzeszcz poleca Lemur36

Ciekawe czy ktoś z Was był na Babiej Górze rowerem? Mi to się właśnie dzisiaj udało! Małe sprostowanie, taki drobny szczegół... nie chodzi tu o Diablaka (królową Beskidu Żywieckiego), a dzielnicę Łazów - Babią Górę :) Prawie to samo a jaka różnica... ale też jest pięknie. Choć dystans do przejechania nie jest długi, to ze względu na kilka męczących podjazdów zaliczyłem trasę do trudnych.

🚲 Trasa rowerowa: Wokół zbiornika wodnego Dziećkowice. Stopień trudności: 3.0

Dystans: 93,53 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 151 m

Suma podjazdów: 733 m

Suma zjazdów: 719 m Lemur36 poleca trasę mieszkańcom Brzeszcz W piękny, słoneczny, letni dzień wybraliśmy się na wycieczkę do Chełma Śląskiego, gdzie atrakcją turystyczną jest Smutna Góra, wcześniej zwana Łysą Górą.

Swoją nazwę zawdzięcza panującej w latach 1831-36 epidemii cholery azjatyckiej, na terenie Chełma Śląskiego, Imielina i okolic, przyniesiona przez żołnierzy rosyjskich ścigających garstkę powstańców listopadowych.

Nieopodal znajduje się zbiornik wodny Dziećkowice utworzony w wyrobisku będącym pozostałością obszaru dawnej eksploatacji piasków. Wokół znajdują się liczne dzikie plaże, jednakże objechanie go nie należy do najprzyjemniejszych. Połowa trasy wokół zbiornika przebiega po betonowych płytach, zaś druga połowa po piasku...

Mimo tych małych niedogodności wycieczka była bardzo udana. Polecam!

